Universal Channel 01:10 bis 03:00 Komödie Magic Mike USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mike träumt von einer Karriere als Möbeldesigner, doch seine Realität sind seine Jobs als Dachdecker und Stripper, die seinen Traum einmal finanzieren sollen. Im Stripclub seines Chefs Dallas ist Mike der unumstrittene Star, der sich seit Jahren von der Suchtwelle aus schnellem Geld, unkompliziertem Sex und weiblicher Bewunderung mitreißen lässt. Bis er den jungen Adam kennenlernt, der als Stripper und Partyboy in seine Fußstapfen tritt und mit seiner Schwester Brooke eine Frau in Mikes Welt bringt, die Veränderung erzwingt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Channing Tatum (Mike Martingano) Alex Pettyfer (Adam) Matthew McConaughey (Dallas) Cody Horn (Brooke) Olivia Munn (Amber) Matt Bomer (Dallas) Joe Manganiello (Big Dick Richie) Originaltitel: Magic Mike Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Reid Carolin Kamera: Peter Andrews Musik: Steven Soderbergh Altersempfehlung: ab 12