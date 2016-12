ORF 3 22:15 bis 23:00 Diskussion MERYNS sprechzimmer Schnitzel oder Löwenzahn - Ernährung, die neue Ersatzreligion Schnitzel oder Löwenzahn - Ernährung, die neue Ersatzreligion A 2016 2016-12-16 12:55 Merken Beim Thema Ernährung scheiden sich die Geister: Ethische, ökonomische, kulinarische und nicht zuletzt gesundheitliche Argumente lassen sich ins Feld führen, um eine Entscheidung pro oder contra Fleisch zu fällen. Der vegetarische/vegane Trend scheint unaufhaltsam. Immer mehr Menschen ernähren sich bewusst ohne Fleisch oder verzichten ganz auf tierische Produkte. Ähnlich wie bei den zahllosen Diätvarianten, die in immer kürzeren Abständen Heilsversprechen in Richtung Schlanksein geben, unterliegen nun auch Art und Herkunft des Essens immer neuen gesellschaftlichen Codes. Aber stets bleiben die gleichen Fragen: Schmeckt auch, was auf den Tisch kommt? Was ist wirklich gesund? Wie steht es um den Tierschutz? Darf Essen Genuss sein oder stehen andere gesellschaftliche Aspekte im Vordergrund? Nahrungsmittel oder Lebensmittel? Zunehmend wird Essen zu einer Visitenkarte der jeweiligen Weltanschauung. Bei Prof. Meryn diskutieren dazu der Fleischgenießer und Starkoch Alfons Schuhbeck, die Ernährungsexpertin Dr. Ingrid Kiefer von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sowie der Obmann der Veganen Gesellschaft Österreichs, Mag. Felix Hnat. (Das gesunde Gespräch 2016) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Alfons Schuhbeck (Starkoch), Dr. Ingrid Kiefer (Ernährungsexpertin), Mag. Felix Hnat (Obmann "Vegane Gesellschaft Österreichs") Originaltitel: Meryns Sprechzimmer