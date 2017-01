RTL 05:00 bis 06:00 Dokusoap Der Blaulicht Report D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im "Blaulicht Report" werden nicht nur Polizisten auf ihrem fiktiven Alltag begleitet, auch Notärzte und Rettungssanitäter werden bei ihren Einsätzen nach Drehbuch zu sehen sein. Häufig sind sie gemeinsam mit ihren Kollegen von der Polizei zur Stelle, wenn nach einem Raubüberfall oder Brandstiftung Alarm geschlagen wurde. Nach Senderangaben verfügen viele Hauptdarsteller über "einen realen beruflichen Hintergrund", was "für eine hohe Authentizität der Darstellung ihrer Arbeitswelt" sorgen soll. Pro Folge werden mehrere Einsätze abgeschlossen erzählt, die "abwechslungsreich, dramatisch und oft sehr berührend" sein sollen, "so dass sie auch die erfahrenen Beamten nicht kalt lassen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Blaulicht-Report

