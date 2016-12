ORF 2 23:35 bis 00:00 Dokumentation Die Hamburger Elbphilharmonie - Vom Millionengrab zum Klangpalast A 2016 2016-12-19 03:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sie ist das heiß ersehnte Ereignis der Hamburger Musikszene: die bevorstehende Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie im Jänner 2017. Musikfreunde und Architekturfans warten mit Spannung auf das aufsehenerregende neue Zentrum für Musik aller Genres, das ein "Haus für alle" sein soll, mit einer öffentlich zugänglichen Plaza und einem fulminanten Panorama-Blick über den berühmten Hamburger Hafen und die Stadt an der Elbe. Ein schillernder Neubau ragt 110 Meter hoch in den Himmel, entworfen von den renommierten Schweizer Architekten Herzog & de Meuron. Mit der Eröffnung des imposanten Gebäudes wird auch ein Stück Politik- und Wirtschaftsgeschichte neu geschrieben. Die Kostenexplosion mündete Ende 2011 in einen Baustopp, knapp 866 Millionen Euro hat die Elbphilharmonie letztlich gekostet. Und doch ist die Entstehungsgeschichte der Elbphilharmonie ein Paradebeispiel dafür, wie die Hamburger einen Skandal mit ihrem speziellen hanseatischen Humor zum Highlight der Kulturszene machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Hamburger Elbphilharmonie - Vom Millionengrab zum Klangpalast