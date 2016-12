Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch Merken Die Hamburger Philosophin promovierte über das "Radikal Böse" bei Immanuel Kant und hat mit "Lüge! Alles Lügen!" die Aufzeichnungen des Eichmann-Verhörers Avner Werner Less rekonstruiert. Zuletzt erschien ihr Buch "Böses Denken". Stangneth stellt darin eine unbequeme Frage: Haben wir wirklich das Recht zu jedem Gedanken, oder braucht auch das Denken eine Ethik? Renata Schmidtkunz spricht mit Bettina Stangneth über klassische und erweiterte Konzepte des Bösen und was die Voraussetzungen sind, um das Böse bekämpfen zu können. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Bettina Stangneth (Philosophin)