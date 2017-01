RTL 9 15:45 bis 17:20 Sonstiges Un étranger dans ma maison CDN 2010 Merken Donna May travaille dans un centre de soins palliatifs. Le décès soudain de son mari l'empêche d'accomplir sereinement l'accompagnement aux mourants et elle est contrainte de retourner chez elle où elle se retrouve seule avec Kevin, son beau-fils, qu'elle n'avait pas revu depuis cinq ans suite à une violente dispute et qu'elle vient d'accueillir à contrec?ur. Le jeune homme, très perturbé, se révèle vite ambivalent, confus, puis agressif. Donna le soupçonne peu à peu d'être impliqué non seulement dans le meurtre d'un avocat mais aussi dans l'accident mortel de son mari. Elle va tenter elle-même d'échapper à la mort... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christina Cox (Donna May) Jon McLaren (Kevin May) Chris Potter (Robert May) Adam Beach (Josh Anderson) Sean Tucker (Détective Williams) Janet Rice (Nana May) Stephanie Bauder (Joan May) Originaltitel: The Stepson Regie: Anthony Lefresne Drehbuch: Kraig Wenman Musik: David Burns