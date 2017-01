RTL 9 14:20 bis 15:45 Sonstiges Péril de glace USA 2003 Merken Une expédition scientifique sur les étendues gelées en Antarctique promet des richesses de découvertes à Geotek, une société pharmaceutique éminente. Lorsque Ted Shockley et son équipe, composée de chercheurs étudiants, arrivent au campement, ils découvrent un terrain glacé aussi propice à la recherche que mystérieux et dangereux. Kate, qui conduit l'équipe, découvre bientôt l'existence de restes d'une créature préhistorique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allen Lee Haff Curtis (Curtis) Alexandra Kamp-Groeneveld (Dr. Monica Kelsey) David Millbern (Ted Jacobson) Rebekah Ryan (Kate) David Lenneman (Update) Norman Cole (Munson) Tunde Babalola (Shockley) Originaltitel: Deep Freeze Regie: John Carl Buechler Drehbuch: Robert Boris, Dennis A. Pratt, Matthew Jason Walsh Musik: Ken Williams