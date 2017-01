RTL 9 04:25 bis 04:45 Sonstiges 112 Unité d'urgence Dernier Espoir D 2008 Merken Exaspéré par les jeunes qui jouent autour de sa caravane, un homme rentre son barbecue à l'intérieur afin de le mettre à l'abri. Ils s'intoxiquent alors peu à peu, lui et sa femme, au monoxyde de carbone. Pendant ce temps, aux services des urgences, Judith semble avoir trouvé un moyen de provoquer une réaction chez Martin qui serait susceptible de le faire sortir de son coma. Doreen et Tom continuent de leur côté à faire croire à Kadir qu'ils sont en couple, dans le seul but de couvrir Nicole. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mariam Kurth (Nicole Held) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Sabine Leipert, Julia Neumann, Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson