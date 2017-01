RTL 9 04:00 bis 04:25 Sonstiges 112 Unité d'urgence Garder espoir D 2008 Merken Un homme s'endort au volant sur l'autoroute, alors la voiture et sa caravane passent par-dessus la glissière de sécurité. Les secours arrivent sur place, mais personne n'entend la femme qui appelle au secours et qui est coincée dans la caravane. L'électro-encéphalogramme de Martin est mauvais et Steffi abandonne tout espoir qu'il reprenne connaissance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Kristin Driesen) Max Alberti (Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson

