RTL 9 15:35 bis 17:10 Sonstiges Au coeur de l'ouragan USA 2004 Merken La veille d'un ouragan menaçant la Nouvelle-Orléans, un dangereux condamné s'évade de prison avec deux complices. Alors que la tempête et les inondations perturbent leur plan d'évasion, ils se réfugient dans la maison de Mélissa et de ses deux filles. Le mari de Mélissa étant incapable d'assurer la protection de sa famille, les trois femmes vont alors tout mettre en oeuvre pour survivre autant face aux éléments qui se déchainent, qu'aux dangereux criminels qui ont investi leur maison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Cavanagh (Simpson) Melissa Gilbert (Cassie Broadbeck) Brian Wimmer (Wayne Broadbeck) Ritchie Montgomery (Tad) Marcus Lyle Brown (Juke) Azure Parsons (Hayley Broadbeck) CiCi Hedgpeth (Nicole) Originaltitel: Heart of the Storm Regie: Charles Wilkinson Drehbuch: Doug Draizin, V.R. McDade Musik: Richard Bellis