ORF 1 16:50 bis 17:10 Comedyserie How I Met Your Mother Roboter gegen Wrestler USA 2010 2016-12-13 14:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Barney möchte in der Clique eine neue Tradition etablieren und besorgt Tickets für die Sportveranstaltung "Roboter gegen Wrestler". Robin sagt sofort ab und so macht sich der Rest der Truppe ohne sie auf den Weg. Ted findet in der Post, die eigentlich für die Vormieterin bestimmt war, eine Einladung zu einer Party in einer architektonischen In-Location. Er ist von dem intellektuellen Publikum hellauf begeistert, doch die anderen langweilen sich schrecklich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Michael York (Jefferson Van Smoot) Peter Bogdanovich (Peter Bogdanovich) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Rob Greenberg Drehbuch: Jamie Rhonheimer Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6