RTL 9 15:40 bis 17:10 Sonstiges Ma famille à tout prix USA 2004 Alors que le docteur Vicki Westin s'apprête à fêter son anniversaire en famille, sa vie bascule... Son mari, Billy, et sa fille, Jordan, ont été kidnappés. Le téléphone retentit : un inconnu donne quarante-huit heures à Vicki afin qu'elle décide qui elle souhaite voir rester en vie : son mari et sa fille. Une seule certitude : l'un des deux sera supprimé. Si celle-ci prévient les autorités, les deux membres de sa famille seront aussitôt tués. Une course contre la montre s'engage. Vicki décide de se battre seule pour retrouver les deux personnes qui lui sont si chères. Schauspieler: Tia Carrere (Vicki Westin) Dale Midkiff (Jerry Bender) Richard Burgi (Billy Westin) Zachary Canon (Scott) Andrea Frankle (Alice Raymond) Anthony Michael Frederick (Forbes) Michael Arata (Bingham) Originaltitel: Torn Apart Regie: Stuart Alexander Drehbuch: Stuart Alexander Musik: Harry Manfredini