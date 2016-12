Niederlande 1 20:25 bis 22:15 Sonstiges Jekkers & Jeroen: Als we zo vrij mogen zijn NL 2016 HDTV Merken Weinig mensen weten dat de cabaretiers Harrie Jekkers en Jeroen van Merwijk al heel lang goed bevriend zijn en dat ze in 1987 al een keer samen op de planken hebben gestaan, ver voordat ze allebei als soloartiest bekendheid kregen. Hun wens om nog eens samen een programma te maken gaat nu dan eindelijk in vervulling. Ze laten met oude en nieuwe liedjes, verhalen en dialogen zien wat ze gemeen hebben, maar ook waardoor ze zich van elkaar onderscheiden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Harrie Jekkers, Jeroen van Merwijk Originaltitel: Jekkers & Jeroen: Als we zo vrij mogen zijn