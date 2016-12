RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges Layer Cake GB 2004 20 40 60 80 100 Merken Classe et chic, un dealer ressemblant à un homme d'affaires s'est fait une petite fortune sans jamais vraiment se salir les mains. Alors qu'il décide d'arrêter ce trafic, Jimmy Price, un caïd, lui demande deux faveurs : retrouver la fille droguée d'un puissant criminel, Eddie Temple et acheter une grosse cargaison d'ecstasy à un escroc franc-tireur nommé le Duke. Pour mener à bien ces missions, il va falloir compter avec un seigneur de la guerre serbe et quelques redoutables crapules bien décidées à pourrir la vie de tout le monde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (XXXX) Tom Hardy (Clarkie) Jamie Foreman (Duke) Sally Hawkins (Slasher) Burn Gorman (Gazza) Brinley Green (Nobby) George Harris (Morty) Originaltitel: Layer Cake Regie: Matthew Vaughn Drehbuch: J.J. Connolly Musik: Ilan Eshkeri, Lisa Gerrard Altersempfehlung: ab 16