RTL 9 18:45 bis 20:40 Komödie Un vent de folie USA 1999 20 40 60 80 100 Merken À la veille de son mariage, Ben décide de prendre l'avion pour rejoindre sa fiancée. À côté de lui est assise Sarah, une belle brune volubile et excentrique. Victimes d'un incident au décollage, ils décident de faire la route ensemble. Commence alors une série d'aventures rocambolesques (ouragan, tempêtes de grêle, séjour en prison) qui se succèdent comme si un vent de folie s'était brusquement levé après leur rencontre. Arrivé à Savannah, Ben va-t-il se marier ou succombera-t-il au charme de Sarah - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Ben Holmes) Sandra Bullock (Sarah Lewis) Maura Tierney (Bridget Cahill) Steve Zahn (Alan) Blythe Danner (Virginia) Ronny Cox (Hadley) Michael Fairman (Richard Holmes) Originaltitel: Forces of Nature Regie: Hughes Bronwen Drehbuch: Marc Lawrence Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6