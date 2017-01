Spiegel Geschichte 09:50 bis 10:35 Dokumentation GPS - Ein Signal beherrscht die Welt F 2013 Stereo 16:9 Merken GPS hat das alltägliche Leben revolutioniert. Was würden wir auch heutzutage ohne Navigationsgeräte machen? Doch das globale Positionssystem hat nicht nur positive Seiten. Momentan kontrollieren die USA durch ihre Satelliten GPS-Signale. Was würde passieren, wenn sie das Signal irgendwann einfach abschalten? Um dem vorzubeugen, entwickeln Europa, China und Russland eigene Systeme. Wie wird der Kampf um das Monopol ausgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: GPS - A Global War

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 165 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 104 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 94 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 74 Min.