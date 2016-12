Goldstar TV 23:00 bis 00:00 Magazin Schlager & Co -Extra: Maria Voskania Maria Voskania D 2016 Stereo 16:9 Merken Was für eine Stimme! Kein Wunder, dass Helene Fischer die Sängerin Maria Voskania als Backgroundsängerin engagiert - seit 2010 gehört die Tochter armenischer Eltern zur Band des Schlagersuperstars. Über ihr Lieblingsinstrument, ihre Stimme, die Entstehung der neuen Songs und die Zusammenarbeit mit Helene Fischer spricht sie mit Sonja Weissensteiner in der Sendung 'Schlager & Co Extra'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Oliver Haidt, Maria Voskania, Andreas Martin, G. G. Anderson, Nik P Originaltitel: Schlager & Co - Extra