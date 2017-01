ORF 3 17:30 bis 18:15 Magazin Das weiße Ballett - Die Spanische Hofreitschule A 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken 2010 wurde die Die hohe Schule der klassischen Reitkunst, wie sie seit 450 Jahren in der Spanischen Hofreitschule gelehrt und von Generation zu Generation weitergegeben wird, in die UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter der Welt aufgenommen. Was aber macht die Faszination und den Mythos der dressierten weißen Hengste aus, dass sie mittlerweile zum Selbstbildnis und Verständnis der Österreicher gehören, wie Stephansdom, Walzer, Mozarts Musik und Sachertorte? Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche ins Bundesgestüt Piber, zur neuen Ausbildungsstätte am Niederösterreichischen Heldenberg und in die historischen Stallungen der Hofburg in Wien. Eine Dokumentation von Peter Hackl Eine Produktion von ORF/3sat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das weiße Ballett - Die Spanische Hofreitschule Altersempfehlung: ab 12