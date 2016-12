Rhein-Neckar 22:30 bis 23:00 Magazin Telemed Leben mit Krebs Merken In jeder Minute wird in Deutschland eine neue Krebsdiagnose gestellt. Mit den Begriffen maßgeschneidert, personalisiert oder zielgerichtet als Synonym für moderne Krebsmedizin erhöhen sich berechtigt die Hoffnungen der Patienten. Denn die personalisierte Therapie wird genau an die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten angepasst. Wo können Erfolge erzielt werden, aber warum ist trotz intensiver Forschung vieles noch Zukunftsmusik? Darüber spricht Sascha Spataru in der Telemed-Sendung " Leben mit Krebs" mit Experten der Universitätsmedizin Mannheim In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Telemed

