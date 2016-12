ORF 3 21:25 bis 22:40 Show Hader spielt Hader D Stereo Untertitel 16:9 Merken Aus den letzten fünf Programmen hat Josef Hader das Beste herausgenommen und zu etwas Neuem geformt. Manches kommt einem deswegen auch bekannt vor an diesem Abend, von früher, von irgendwo. Aber aus der Fülle der seltsamen, erschreckend-komischen Figuren entsteht eine Geschichte, die eines für sich beanspruchen kann: ein neues Hader-Programm zu sein. Und die Lieder wie "In der Nachbarschaft" gehören zum Besten, was das Kabarett derzeit zu bieten hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hader spielt Hader