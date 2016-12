Comedy Central 22:05 bis 22:35 Comedyserie Die Wilden Siebziger Vom Leben belohnt USA 2006 Merken Im Haus von Eric Forman ist in den Siebziger Jahren einiges los. Zusammen mit seinen Freunden Donna, Steven, Michael, Jackie und Fez verbringt er viel Zeit im großen Partyraum des Hauses oder fährt mit dem Oldsmobile der Eltern durch die Gegend, auf der Suche nach Unterhaltung und Orientierung. Alle sind große Musikfans und unterhalten sich - gelegentlich auch beim Genuss illegaler Substanzen - über das, was sie gerade beschäftigt oder belustigt. Neben den typischen Teenagerproblemen macht gerade die schrille, aber authentische Atmosphäre der Siebziger Jahre zwischen Flower Power und Punk den Reiz der Serie aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mila Kunis (Jackie Burkhart) Danny Masterson (Steven Hyde) Laura Prepon (Donna Pinciotti) Wilmer Valderrama (Fez) Debra Jo Rupp (Kitty Forman) Kurtwood Smith (Reginald 'Red' Forman) Josh Meyers (Randy Pearson) Originaltitel: That '70s Show Regie: David Trainer Drehbuch: Bonnie Turner, Terry Turner, Mark Brazill, Philip Stark, Dave Schiff Kamera: Ronald W. Browne Musik: Ben Vaughn Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 331 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 131 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 61 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 61 Min.