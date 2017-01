ATV 2 14:55 bis 15:50 Serien Las Vegas Reise in die Vergangenheit USA 2005 Stereo Merken Danny stellt sich vor, wie das Leben im Las Vegas der frühen 1960er-Jahre gewesen sein könnte. Als neue Führungsriege des Jubilee Hotels erleben er, Ed und Mike in den Rollen ihrer jeweiligen Pendants der damaligen Zeit das aufblühende Glücksspiel, gesellschaftliche Konventionen und den Einfluss krimineller Organisationen im Las Vegas der Rat Pack-Ära. Bei der Überführung eines falschspielenden Brüderpaars nutzen Danny und Mike eine Filmkamera, um deren Verhalten aufzuzeichnen, und entdecken dabei eine visionäre neue Möglichkeit bei der Aufdeckung von Betrügern im Casinobetrieb... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Sam Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: David Solomon Drehbuch: Gardner Stern Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12