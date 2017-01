ATV 16:30 bis 16:55 Comedyserie Two and a Half Men Der Familien-Rottweiler USA 2010 Stereo Merken Nach einer Schlägerei wird Alan festgenommen und landet im Gefängnis. Um ihm aus der Patsche zu helfen, engagieren Charlie und Evelyn den erfolgreichen Anwalt Brad Harlow. Der Jurist engagiert sich in seiner Freizeit ehrenamtlich und lädt die faszinierte Chelsea zu einer Wohltätigkeits-Veranstaltung ein. Charlie fürchtet um die Liebe seiner Chelsea und fährt mit Alan und Jake zu Brads Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Steven Eckholdt (Brad Harlow) Lilli Birdsell (Louanne) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman