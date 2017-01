ATV 07:25 bis 07:50 Comedyserie Retired at 35 Drum prüfe, wer sich ewig bindet ..... USA 2012 Stereo Merken Der große Tag ist da: Die Hochzeit von Amy und Jared soll stattfinden. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Amy findet endlich heraus, warum es Jared mit dem Heiraten so eilig hat er braucht dringend eine Green Card, sonst muss er die Staaten verlassen. Verzweifelt fragt Amy Brandon um Rat und realisiert, dass er noch immer in sie verliebt ist. Amy muss sich nun entscheiden, für wen ihr Herz schlägt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Marissa Jaret Winokur (Amy Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Jessica Walter (Elaine Robbins) Amanda Smith (Wedding Guest) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andrew Weyman

