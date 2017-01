Österreich 1 21:00 bis 21:40 Sonstiges Tonspuren Die Belohnung ist eine verkleidete Strafe. Der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg Merken Selbst unter den ungewöhnlichsten Autor/innen der Gegenwart ragt der 1971 in Amsterdam geborene Arnon Grünberg heraus. So gewann er Preise unter Pseudonym, arbeitete undercover als Masseur in Rumänien und als Zimmermädchen in Bayern, begleitete die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan. Auch seine in mehr als 30 Sprachen übersetzten Romane gehen mit ihrem bizarren Humor dahin, wo es (fast nicht mehr) wehtut, erzählen von einem "Jüdischen Messias" oder von einem "Mann, der nie krank war", bis er in den Arabischen Emiraten zu Tode verurteilt wird, weil er ein Spion sein soll. Thomas Böhm begleitet Arnon Grünberg durch seine Bücher bis an die Haustür seiner Mutter. Als dort ein Unbekannter einmal einen Strauß Rosen ablegte, animierte das Grünberg zu dem Bonmot: "Belohnung ist eine verkleidete Strafe". In Google-Kalender eintragen