Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Jazzige Großstadt-Klänge: "Orchestre National de Jazz" beim Festival "Jazz & The City" 2016 in Salzburg Merken 1986 unter Kulturminister Jack Lang gegründet, gibt das von der Republik Frankreich finanzierte "Orchestre National de Jazz" (ONJ) alle paar Jahre einem Musiker die Gelegenheit, sich seine Idealbesetzung zusammenzustellen und mit dieser Programme zu erarbeiten. Aktuell ist Olivier Benoît in dieser Funktion tätig; im zweiten Teil der Europa-Trilogie, die der 37-jährige Gitarrist und Komponist im Rahmen seiner vierjährigen Tätigkeit als Leiter des ONJ (2014-18) realisiert, lautet das Thema: Berlin. Dunkle elektronische Klangfelder, repetitive Minimalismen und variantenreiche Grooves bilden in diesen aufregenden Klanglandschaften die Basis für raffiniert ineinander verschränkte Bläsersätze und kraftvolle freie Soli. Zur Eröffnung des Festivals "Jazz and the City" am 19. Oktober 2016 im Salzburger "Republic" hinterließen Olivier Benoît und sein elfköpfiges Ensemble ein begeistertes Publikum. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber