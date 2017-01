Österreich 1 16:00 bis 16:55 Sonstiges Passagen Kunst der Demokratie Merken Wer Geschichten über die Außenseiter der Gesellschaft lesen will, der kann sie sich von Renate Welsh erzählen lassen. Knapp vor ihrem 79. Geburtstag ist sie, die schon als Kind zu schreiben begann, nun zu Gast bei Alfred J. Noll. Renate Welsh ist eine hochpolitische Autorin, die ihre Literatur in der Wirklichkeit angesiedelt hat. Mit ihrer Begabung, das tatsächliche Leben in einer oft auch für Kinder und Jugendliche zugänglichen Art zu schildern, vermittelt sie Ethos und Haltung in einer zunehmend unübersichtlicher werdenden Welt. Im Jahr 2016 erhält Renate Welsh den Preis der Stadt Wien für Literatur. Vielen ist sie bekannt geworden durch "Das Vamperl" (1979), die Geschichte eines kleinen Vampirs, der den Menschen das Gift aus der Galle saugt. Welsh verfasste seit 1970 nicht nur eine Vielzahl preisgekrönter Kinder- und Jugendbücher, sie trat auch als Übersetzerin hervor, als Autorin von Hörspielen und Theaterstücken sowie von durchaus politischen Büchern. In Google-Kalender eintragen Moderation: Alfred J. Noll Gäste: Gäste: Renate Welsh (Schriftstellerin)