Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Mein RSO Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien reist durch Europa (5). Spanien Merken <bk>Joaquin Rodrigo: Concierto Andaluz für vier Gitarren und Orchester (Leitung: Pinchas Steinberg; Los Romeros) (Aufgenommen am 6. März 1992 im Großen Musikvereinssaal in Wien)<ek><bk>Manuel de Falla: Siete canciones populares españolas (Fassung von Luciano Berio); (Leitung: Luis Garcia Navarro) (Aufgenommen am 28. August 1988 im Kongresshaus Villach)<ek><bk>Christóbal Halffter: Odradek - Hommage à Franz Kafka für Orchester (Leitung: Christóbal Halffter) (Aufgenommen am 10. November 2000 im Großen Musikvereinssaal in Wien)<ek><bk>Manuel de Falla: Drei Tänze aus dem Ballett "Der Dreispitz" (Leitung: Pinchas Steinberg) (Aufgenommen am 6. März 1992 im Großen Musikvereinssaal in Wien) In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel

