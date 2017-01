SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges Tandem Kinder reisen aus. Von der DDR in den Westen Merken Julias Vater kam von einer Westreise nicht zurück; Felicitas Familie musste die DDR innerhalb von 48 Stunden verlassen; Sarahs Mutter ging eine Scheinehe mit einem Westdeutschen ein. Wenn es um Flucht und Ausreise aus der DDR in den Westen geht, spielt die Perspektive der Kinder meist keine Rolle. "Es ging nicht um mich, sondern um meine Eltern", erinnert sich Felicitas. Doch auch die Kinder mussten mit den Konsequenzen aus den Entscheidungen der Eltern leben. Wie haben sie die Ausreise, die Zeit davor in der DDR und ihre Ankunft in West-Berlin erlebt? In Google-Kalender eintragen