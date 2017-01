NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 2. Januar 1977: Der Todestag des amerikanischen Jazzpianisten Erroll Garner Merken Es gibt kaum ein Foto, auf dem der amerikanische Jazzpianist Erroll Garner nicht lächelt. Bei seinen Auftritten strahlte er seine Zuhörer geradezu an, denn er wollte sie mit seiner Musik einen Moment lang verzaubern. Berühmt war Erroll Garner für seine ausufernden Einleitungen. Manchmal ließ er das Publikum minutenlang im Unklaren, bis sich eine vertraute Melodie daraus entwickelte. Geschult hatte sich Erroll Garner nicht nur an Jazzpianisten wie Jelly Roll Morton oder Fats Waller, auch klassische Komponisten wie Sergei Rachmaninow, Frédéric Chopin oder Franz Liszt beeinflussten sein Spiel. Dabei konnte er keine Noten lesen. Dank seines guten Gehörs spielte er schon als Kind die Stücke, die ihm gefielen, einfach von Schallplatten nach. Über seinen orchestralen, aus Klassik und Jazz gemischten Stil sagte Errol Garner selbst: "Es reizte mich immer wieder, auf meinem Instrument zu spielen, als musiziere eine Big Band". In Google-Kalender eintragen