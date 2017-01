hr2 02:03 bis 04:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (II) Merken <bk>Peter Tschaikowski: "Die Jahreszeiten", Der Januar op. 37a Nr. 1 (Svjatoslav Richter, Klavier)<ek><bk>Sergej Prokofjew: "Winter Bonfire" op. 122 (Finchley Children's Music Group; The New London Orchestra, Leitung: Ronald Corp)<ek><bk>Henry Purcell: "King Arthur", Kältelied (Christopher Purves, Bass, Le Concert d'Astrée, Ltg.: Emmanuelle Haïm)<ek><bk>Eugène Ysaÿe: "Chant d'hivers" op. 15 (Amaury Coeytaux, Violine; Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Leitung: Jean-Jacques Kantorow)<ek><bk>Franz Schubert: "Winterreise" D 911 (Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton; Gerald Moore, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen