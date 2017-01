Super RTL 15:00 bis 15:25 Trickserie Wir sind die Croods! Steinreich / Stille Wasser sind tief USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Palle, Kim und Kevin sind mit ihren neu erworbenen 'Steinboards', einer Mischung aus Surfbrett und Skateboard, unterwegs. Natürlich wollen Thunk und Eep auch welche haben, doch dafür benötigen sie etwas, das sie dagegen eintauschen können. Als inoffizielle Währung im Ahhh-Tal sind Eier ganz gut zu gebrauchen. Als Thunk und Eep eine Höhle mit einem schier unerschöpflichen Eier-Vorrat auftun, können sie sich wie die Könige des Tals fühlen. Doch die Kids haben nicht mit Umm und Bumm gerechnet, deren Eier-Spürsinn bis tief unter die Erde reicht. 2. Geschichte: Am heißesten Tag des Jahres erfrischen sich alle am Wasserloch, nur Mama Ugga weigert sich strikt, den anderen ins kühle Nass zu folgen. Sie hat Angst vor Wasser und holt sich lieber einen dicken Sonnenbrand. In der Zwischenzeit wetteifern Thunk und Eep darum, wer von den beiden wohl die oder der Coolere sei. Dazu fordern sie sich gegenseitig zu Mutproben auf. Als Thunk seine Angst vor tiefem Wasser überwinden muss, taucht plötzlich ein riesiges Monster im Wasser auf. Nun wird Ugga ihre Angst vor Wasser wohl doch besiegen müssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Altersempfehlung: ab 6