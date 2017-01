Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Melanie bemerkt, dass Micki einen sehr labilen Eindruck macht. Gemeinsam mit Anton und Frieda Beck versucht sie, Micki zu einer Kur zu überreden - doch ohne Erfolg. Als jedoch ein Brief ins Haus flattert, scheint Micki plötzlich ihre Meinung zu ändern ... Ronnie kümmert sich um ihre hochschwangere Freundin Tina, die psychisch angeschlagen wirkt. Gerade als sie Ronnie den Grund sagen will, setzen die Wehen ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Wolfgang Müller (Anton Beck) Katja Frenzel-Röhl (Tina Berger) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer Musik: Loy Wesselburg