Anixe HD 12:00 bis 12:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Micki hat herausbekommen, dass Harry unter einer mysteriösen Krankheit leidet. Um mehr darüber zu erfahren, forscht sie in der Fachliteratur und trifft sich sogar mit Harrys Ehefrau ... Angie ist auf Wohnungssuche, und Martin begleitet sie. Allerdings ist er keine Hilfe, denn an jeder Wohnung hat er etwas auszusetzen. Als Angie ihre Traumwohnung findet, bringt er sie in eine unangenehme Situation. Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Yvonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Erik Voß (Harry Grosz) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer