Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Mao samt Bibel und Frau Die Mao-Bibel. Kleines Buch mit großer Wirkung / Madame Mao. Jiang Qing und die Kulturrevolution / Das Kalenderblatt 02.01.1820: Preußen verbietet das Turnen, weil "staatsgefährdend". Von Xaver Frühbeis Die Mao-Bibel - Kleines Buch mit großer Wirkung. Autor: Ulrich Chaussy. Roter Plastikeinband, darauf in goldenen Lettern "Worte des Vorsitzenden Mao Tse Tung" und ein kleiner, fünfzackiger Stern: Dieses Büchlein im Westentaschenformat von 80 auf 105 Millimeter wurde mit einer weltweiten Auflage von über einer Milliarde Exemplare in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts in der ganzen Welt verbreitet. Wie eine Ikone präsentierten es die zu tausenden zählenden Rotgardisten bei ihren Aufmärschen als Zeichen ihrer ideologischen Prägung durch Mao Tse Tung, den Führer der chinesischen Revolution und Staatsgründer der Volksrepublik China. Von jedem Chinesen wurde erwartet, das kleine, rote Buch bei sich zu tragen und am besten möglichst viele der 427 Zitate im Buch auswendig aufsagen zu können. In den aus der Studentenbewegung hervorgegangenen maoistischen Gruppierungen Westeuropas wurde das kleine rote Buch als kreatives gedankliches Rüstzeug eines Aufstands der Jugend gegen das Establishment verstanden. In China selbst aber wurde es in der sogenannten Kulturrevolution als Instrument der totalitären Kontrolle des nunmehr kultisch-religiös verehrten Parteiführers Mao Tse Tung eingesetzt. Mit den Erinnerungen des im China des Kulturevolution aufgewachsenen Publizisten Shi Ming und des ehemaligen westdeutschen Maoisten Matthias Dose beleuchtet radioWissen beide Perspektiven.