Bayern 4 00:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (I) 2017-01-02 00:05 Leopold Mozart: "Musikalische Schlittenfahrt" (Berliner Kammerorchester, Leitung: Helmut Koch) Robert Schumann: "Carnaval" op. 9 (Stefan Vladar, Klavier) Nikolaj Rimski-Korsakow: "Schneeflöckchen", Suite (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Michail Jurowski) Georg Friedrich Händel: "Messiah", For unto us a child is born (RIAS-Kammerchor; RIAS-Sinfonietta, Leitung: Marcus Creed) Antonio Vivaldi: Violinkonzert f-Moll R 297, "L'Inverno" (Liv Migdal, Violine; Deutsches Kammerorchester Berlin) Joseph Haydn: "Die Jahreszeiten", Der Winter (Christiane Oelze, Sopran; John Mark Ainsley, Tenor; Thomas Quasthoff, Bass; Rundfunkchor Berlin; Berliner Philharmoniker, Leitung: Simon Rattle).