Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges Feature-Fest Talenterziehung oder Massendrill? Geigen nach der Suzuki-Methode Merken Oft sind sie erst drei oder vier Jahre alt, spielen auf der Geige aber schon Stücke von Bach und Mozart. Alles Wunderkinder? Mitnichten. "Talent ist kein Zufall der Geburt" - davon war Shinichi Suzuki überzeugt. Der japanische Geigenpädagoge glaubte, dass jedes Kind in der Lage war, diese Fähigkeiten auszubilden, genauso wie es auch ohne Probleme die komplizierteste Muttersprache erlernen kann. Auf die richtige Methode komme es an: Hören und nachspielen - alles ohne Noten. Darauf basiert Suzukis Ansatz. Viele der große Geigenstars von heute haben als Kleinkinder nach der Suzuki-Methode gelernt. Auf der ganzen Welt ist sie inzwischen verbreitet, und schon lange nicht mehr nur auf Geige beschränkt. Wie aber bringt man kleine Kinder dazu, täglich stundenlang zu üben? Stecken dahinter überehrgeizige Eltern? Wird der Gruppenunterricht zurecht als Massendrill bezeichnet? Wird die wahre Musikalität auf diese Weise geweckt? Und wie verändert die Geige das Leben der Kinder? War es doch Suzukis vorrangiges Ziel, mithilfe der Musik bessere Menschen aus ihnen zu machen... In Google-Kalender eintragen