Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik extra Deutsche Schellackschlager: Hoppla, jetzt komm ich / Charles Ives tut, was er für richtig hält / Jean Françaix fühlt sich als Sieger Merken Deutsche Schellackschlager: Hoppla, jetzt komm ich / Charles Ives tut, was er für richtig hält / Jean Françaix fühlt sich als Sieger In Google-Kalender eintragen Moderation: Xaver Frühbeis