DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges In Concert Aline Frazão und Band Die angolanische Sängerin und Songschreiberin Aline Frazao hat spätestens im Frühjahr des vergangenen Jahres mit ihrem dritten Soloalbum "Insular" auch außerhalb des portugiesischsprachigen Kulturkreises für Aufsehen gesorgt. Waren die ersten beiden Alben sehr persönlich gehalten und voller afrikanischem Kolorit, so trägt "Insular" geradezu kosmopolitische Züge. Aufgenommen tatsächlich auf einer kleinen, einsamen Insel Schottlands (Jura) von einem britischen Produzenten (Giles Perring) mit überwiegend schottischen Musikern und einem sehr bekannten portugiesischen Rockgitarristen (Pedro Geraldes), belegt es das Bemühen der Musikerin, den Klischees afrikanischer, brasilianischer und jazziger Sounds etwas grundsätzlich Eigenes entgegenzusetzen: einen kosmopolitischen Bezug. Der hat seinen Ursprung in der Biografie der 1988 in Luanda geborenen Musikerin. Dort aufgewachsen und zur Schule gegangen, begann sie schon als Kind, Fado und Songs der Musica Popular Brasileira (MPB) zu singen. Frazao entdeckte die Volkslieder ihrer angolanischen Heimat und anderer Länder der lusophonen Sprachfamilie und versuchte sich an klassischen Jazznummern. Als 15-Jährige ging sie nach Lissabon und begann eigene Songs zu schreiben - zunächst im Stile der MPB, später in der ihr bekannten Mischung aus Jazz, Folk und Indierock. Sie vertont Texte angolanischer Autoren, singt ihre Lieder auf Portugiesisch, Kreol, Kimbundu und Umbundu und kehrt - bei aller weltoffenen Entdeckerlust - musikalisch immer wieder nach Angola zurück. Moderation: Carsten Beyer