puls 4 23:00 bis 01:10 Fantasyfilm Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte USA 2010 Nach dem Buch von C.S. Lewis 16:9 Dolby Digital HDTV Durch ein magisches Bild werden Lucy und Edmund Pevensie und mit ihnen ihr nörgelnder Cousin in die Traumwelt Narnia hineingezogen. Auf dem Schiff von Prinz Kaspian bereisen sie die Ozeane, suchen auf versprengten Inseln die Schwerter von sieben verschollenen Lords, die, zusammengeführt, das Böse aus Narnia vertreiben könnten. Denn ein mysteriöser grüner Nebel hält diese Welt in Schrecken, versucht die Menschen mit Illusionen von Reichtum und Macht. Wer sich verführen lässt, bezahlt das mit seiner Freiheit oder sogar seinem Leben. Schauspieler: Ben Barnes (König Kaspian X.) Georgie Henley (Lucy Pevensie) Skandar Keynes (Edmund Pevensie) Will Poulter (Eustachius Knilch) Gary Sweet (Drinian) Terry Norris (Lord Bern) Bruce Spence (Lord Rhoop) Originaltitel: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader Regie: Michael Apted Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely, Michael Petroni Kamera: Dante Spinotti Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 6