Deutschlandfunk 19:15 bis 20:00 Sonstiges Andruck Das Magazin für Politische Literatur U.a.: Peter R. Neumann: Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa Merken U.a.: Peter R. Neumann: Der Terror ist unter uns. Dschihadismus und Radikalisierung in Europa In Google-Kalender eintragen