ORF 1 03:10 bis 04:50 Komödie Plan B für die Liebe USA 2010 Untertitel Weil Zoe mit Ende 30 immer noch nicht den Mann fürs Leben gefunden hat, aber unbedingt Kinder haben will, hilft sie mit künstlicher Befruchtung nach. Dumm nur, dass sie ausgerechnet jetzt Stan begegnet, der sie im Sturm erobert, aber nicht mit Familiengründung rechnet. Nach dem ersten Schock kümmert sich Stan rührend um Zoe, bis ihn die Nebenwirkungen der Schwangerschaft und die Angst vor der Verantwortung in die Flucht treiben. Doch das Schicksal hat für das Traumpaar noch einen Plan B parat... Romantische Komödie mit Jennifer Lopez ("Das Schwiegermonster") und Alex O'Loughlin ("Hawaii Five-0", "Liebe braucht keine Ferien") Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Zoe) Alex O'Loughlin (Stan) Michaela Watkins (Mona) Eric Christian Olsen (Clive) Noureen DeWulf (Daphne) Anthony Anderson (Dad) Melissa McCarthy (Carol) Originaltitel: The Back-up Plan Regie: Alan Poul Drehbuch: Kate Angelo Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 12