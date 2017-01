ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Bier und Football USA 2013 Wh. am 03.Januar, ORF1 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mrs. Wolowitz lädt die Clique zum Thanksgiving-Dinner ein. Natürlich passt das Sheldon gar nicht, weswegen er sich entsprechend unleidlich aufführt. Allerdings entdeckt er ungeahnte Gemeinsamkeiten mit Bernadettes strengem Vater Mike, der ebenfalls eingeladen ist - sehr zum Leidwesen von Howard. Außerdem findet Penny heraus, dass die Las-Vegas-Hochzeit mit ihrem Ex Zack entgegen ihrer Annahme gar kein Fake war. Leonard ist davon selbstverständlich wenig begeistert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver