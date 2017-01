ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Jahresausblick 2017 A 2017 2017-01-02 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der große "heute leben"-Jahresausblick 2017 geht am ersten Sendungstag im neuen Jahr on air! Verena Scheitz begrüßt am Montag, dem 2. Jänner, um 17.30 Uhr in ORF 2 als Gäste auf der Couch: ORF III-Kulturmoderatorin Ani Gülgün-Mayr, "ZiB"-Innenpolitikchef Hans Bürger, "ZiB"-Wirtschaftschef Christoph Varga und den Juristen Stephan Gruböck. Der Bogen spannt sich von der Angelobung des neuen Bundespräsidenten, der Übersiedlung des Parlaments und den großen Europathemen über die wichtigsten juristischen Neuerungen für das Jahr 2017 (zum Beispiel Änderungen beim Erbrecht) bis zu aktuellen Wirtschaftsthemen und kulturellen Highlights des neuen Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Ani Gülgün-Mayr (ORF III-Kulturmoderatorin), Hans Bürger ("ZiB"-Innenpolitikchef), Christoph Varga ("ZiB"-Wirtschaftschef), Stephan Gruböck (Jurist) Originaltitel: heute leben