ORF 3 01:15 bis 02:50 Dokumentation Glockner - Der Schwarze Berg A 2000 2017-01-02 04:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wenn Wolkenwände den Fels verschlucken und die Täler verschwinden lassen, ist man dem Himmel bedrohlich nahe. Dann reißt die Sonne den Vorhang weg, spitz getürmte Felsen erscheinen und darauf ein eisernes Kreuz. Dies ist der mächtigste Gipfel der Ostalpen und Österreichs höchster Berg - der Großglockner. Der 3798 Meter hohe Großglockner, Schicksalsberg der ersten Alpinisten, ragt aus dem Tauernmassiv wie ein Wächter über ein alpines Naturparadies. Steinböcke und Gämsen klettern im Fels, Alpenblumen leuchten, und ein Adler gleitet über die Gipfel. Zur Jahrtausendwende und zum 200. Jahrestag der Erstbesteigung widmet der ORF in einer Nach einem Drehbuch der Universum-Autoren Manfred Christ und Harald Pokieser setzt Georg Riha den höchsten Gipfel der österreichischen Alpen in einem 90-minütigen Special mit aufwendigster Technik, die bereits für seine Universum-Dokumentation St. Stephan - der lebende Dom zum Einsatz kam, ins rechte Licht. Eine Dokumentation von Georg Riha, Manfred Christ und Harald Pokieser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Glockner - Der schwarze Berg

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 287 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 82 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 52 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 37 Min.