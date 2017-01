ORF 3 21:05 bis 22:00 Dokumentation Über Österreich - Juwele des Landes Der Westen A 2016 2017-01-02 00:25 Stereo 16:9 Merken In dieser Hochglanz-Neuproduktion zeigt ORF III Österreich von oben aus fantastischen, zum Teil ungekannten Perspektiven. Georg Riha hat für diese ORFIII-Serie in jahrelangen Dreharbeiten die schönsten Orte unserer Heimat überflogen und schöpft darüber hinaus aus den Schätzen seines Flug-Archivs. In der zweiten Folge seines Vierteilers zeigt Riha Österreichs Westen mit den großartigen Alpen-Perspektiven, die quer durch alle Jahreszeiten ein einzigartiges Panorama bieten. Der Schauspieler und Ex-Jedermann Peter Simonischek spricht dazu lyrische Texte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Georg Riha Originaltitel: Über Österreich - Juwele des Landes