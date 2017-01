ORF 3 13:10 bis 13:35 Familienserie Waldheimat Als ich davonging A 1983 Merken Nach Peter Rosegger: Als Peter in der Weihnachtswoche von der "Ster" nach Hause kommt, wartet schon ein Stapel Briefe auf ihn. In einem Schreiben bietet ein Buchhändler aus der Stadt Peter eine Lehre an. Schweren Herzens nimmt der Waldbauernbub Abschied von seiner Familie und Schneidermeister Natz. Mit: Chlodwig Haslebner (Peter), Alexandra Ferner (Mirzele), Fritz Holzer (Meister Natz), Harald Posch (Jakob), Horst Klaus (Waldbauer), Helfried Edlinger (Franz), Ute Radkohl (Waldbäuerin), Gabi Baumann (Christl), Astrid Maninger (Plonele), Sepp Löwinger (Schurl), Willy Harlander (Haselgruber), Ingrid Burkahrd (Haselgruberin), Pia Gruber (Marie), Josef Meinrad (Pfarrer). Ö/D 1983 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chlodwig Haslebner (Peter) Fritz Holzer (Schneidermeister Natz) Originaltitel: Waldheimat Regie: Wolf Dietrich