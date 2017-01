ORF 1 00:05 bis 00:50 Serien House of Cards Parteitag USA 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Politserie Beim Offenen Parteitag der Demokraten soll erstmals wieder per Abstimmung ein Kandidat für den Vizepräsidenten gewählt werden. In der Öffentlichkeit setzen sich die Underwoods für ihre Favoritin Catherine Durant ein. Überraschend bekommt auch Claire einige Stimmen und je länger die Abstimmung dauert, desto mehr rückt sie als ernsthafte Kandidatin vor. Der Syrienkonflikt spitzt sich immer weiter zu, und der Präsident wird von Conway angegriffen, nicht genügend unternommen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Derek Cecil (Seth Grayson) Neve Campbell (Leann Harvey) Paul Sparks (Thomas Yates) Joel Kinnaman (Will Conway) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Frank Pugliese Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12