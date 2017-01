ORF 1 16:20 bis 16:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Glückstag USA 2002 Stereo Untertitel Merken Als ein neuer Patient in die Klinik eingeliefert wird, ist J.D. ganz aus dem Häuschen: Der Mann scheint unter einer äußerst seltenen Krankheit zu leiden, von der der junge Arzt erst tags zuvor im Fernsehen gehört hat. Als sich herausstellt, dass J.D. mit seiner Vermutung Recht hat, bekommt er einen wahren Höhenflug und glaubt, seinen Mentor Dr. Cox nicht mehr nötig zu haben. Das hat zur Folge, dass zwischen den beiden Ärzten ein makaberer Wettstreit entbrennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12