Schweiz 1 00:10 bis 01:55 Tragikomödie Madame empfiehlt sich F 2013 2017-01-02 03:45 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 60-jährige Bettie (Catherine Deneuve) führt ein kleines Restaurant in der bretonischen Provinz. Die ehemalige Miss Bretagne ist immer noch eine schöne Frau, doch das Leben meint es nicht allzu gut mit ihr. Der Mann, mit dem sie seit Jahren eine Affäre hatte, hat sie eben für eine Jüngere verlassen, ihre Mutter nervt, ihre Tochter redet nicht mehr mit ihr, und das Familienrestaurant steht kurz vor der Pleite. Als ihr die Zigaretten ausgehen, hat Bettie die Nase voll: Sie steigt ins Auto und fährt los. Die Suche nach Tabakwaren an einem Sonntag auf dem Land erweist sich als schwierig. Sie trifft einen Greis, der ihr beim Zigarettendrehen sein Leben erzählt. In einem Nachtklub wird sie von einem jungen Mann angemacht. Als sie am nächsten Morgen in seinem Bett aufwacht, meint dieser, er hätte sich beim Liebemachen vorgestellt, wie schön sie vor 40 Jahren gewesen sein müsse. Betties vermeintliche Rauchpause erweist sich immer mehr als ziellose Flucht vor einem Leben, das sie nicht mehr mag. Dann beschliesst sie, ihren Enkel zu besuchen, den sie eigentlich gar nie kennengelernt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Deneuve (Bettie) Nemo Schiffman (Charly) Claude Gensac (Annie) Gérard Garouste (Alain) Paul Hamy (Marco) Camille (Muriel) Mylène Demongeot (Fanfan) Originaltitel: Elle s'en va Regie: Emmanuelle Bercot Drehbuch: Emmanuelle Bercot, Jérôme Tonnerre Kamera: Guillaume Schiffman Altersempfehlung: ab 12